El servicio especial de Ferias de Valladolid de la Policía Naiconal finaliza con 67 detenidos y 190 actas

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 67 personas e interpuesto 190 actas durante el servicio especial de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que comenzó el pasado 5 de septiembre con el pregón y finalizó el 14.

En base a la experiencia de años anteriores, desde la Brigada Provincial de Policía Judicial, se puso el foco de la prevención policial, en los hurtos de móviles que se producen en zonas de gran afluencia de personas jóvenes, como las Moreras, Plaza Poniente, entorno de la Plaza Mayor y Plaza Martí y Monsó, en los que las víctimas no se percataban de la sustracción de sus móviles, ya sea por consumo de alcohol o por el gran número de personas que se concentraban en el lugar.

Un total de diez agentes reforzaron a los que habitualmente prestan servicio de noche en las zonas mencionadas, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Otro de los puntos en los que se reforzó la presencia policial fue el Punto de Atención a las Víctimas instalado en la zona de las Moreras, con especial atención a las mujeres víctimas de delitos de agresión sexual. En concreto se desplegaron en ese punto agentes de la UFAM de la Policía Nacional, especializados en esa tipología delictiva.

La Brigada Provincial de Información, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad dado que España se encuentra en Nivel 4 de activación del Plan Antiterrorista realizó labores incardinadas en el mismo. Igualmente, estrechó la vigilancia de personas vinculadas a grupos juveniles violentos.

Han sido 14 los agentes de la Brigada que han reforzado este dispositivo y otros siete agentes del Tedax NRBQ, han realizado numerosas requisas durante todas las ferias en aquellos puntos, donde se realizaban actos con gran afluencia de público. En estas requisas han participado agentes de la Unidad de Subsuelo y Guías Caninos.

El dispositivo especial más visible para los ciudadanos, fue asumido por los indicativos uniformados pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, distribuidos en 17 indicativos y contando con un refuerzo de 32 policías.

Los indicativos policiales reforzaron su presencia en puntos sensibles para dar una pronta respuesta a cualquier conato de violencia, y mediante esta presencia, realizar una labor preventiva y disuasoria de cara a delitos tales como robos con violencia, agresiones y lesiones, explica la información.

Durante el dispositivo especial se han levantado un total de 145 actas por drogas, 32 actas por armas y 13 por la LO 4/2015, además se ha encontrado a un menor perdido que fue entregado a sus padres, se establecieron seis controles en vía publica con 147 personas identificadas, además de realizar nueve servicios de auxilios humanitarios. Además, se han detenido a 67 personas.

"Una de las claves del dispositivo establecido ha sido la estrecha colaboración de la Policía Nacional con el Ayuntamiento de Valladolid y la Policía Municipal, que se ha traducido en patrullas conjuntas de agentes, para dar una mejor respuesta a las distintas vicisitudes que se pudieran dar a los ciudadanos", concluye la información.