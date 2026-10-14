Shooting Locations Marketplace de Valladolid, "conocido en todo el mundo, envidiado y objeto de imitación no lograda"

Responsables de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Valladolid, la Consejería de Turismo y Spain Film Commission posan en el acto inaugural del Shooting Locations Marketplace. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimerans, ha destacado este miércoles que Shooting Locations Marketplace, el mercado de contratación para profesionales de la industria de los rodajes, representa el evento profesional "más relevante" de los promovidos por la entidad a lo largo del año.

Durante la inauguración de la sexta edición de este encuentro en la Feria de Valladolid, Guimerans ha remarcado el valor de esta industria tras recordar que la producción audiovisual generó el pasado año en España más de 5.800 millones de euros de gasto y mantuvo más de 70.000 empleos a tiempo completo con condiciones laborales superiores a la media

Shooting Locations Marketplace se ha consolidado como un mercado de contratación clave para los profesionales de la industria de los rodajes, congregando en esta edición a cerca de 400 profesionales procedentes de 27 países de Europa, Asia, África y América y con la previsión de desarrollar más de 1.500 entrevistas de trabajo a lo largo de dos jornadas entre destinos interesados en albergar rodajes y representantes de la industria audiovisual.

El responsable de Spain Film Commission ha calificado la feria como un punto de encuentro donde quienes toman las decisiones de localización entran en contacto con los territorios. "Este evento es conocido en todo el mundo y no solo es conocido, sino que es envidiado y en ocasiones incluso objeto de imitación. Hasta ahora, afortunadamente, no ha sido posible", se ha felicitado el presidente de Spain Film Commission, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha señalado que disponer de este desarrollo y posicionamiento internacional es fundamental para el futuro de las ciudades intermedias y, en este sentido, ha afirmado que este tipo de iniciativas permite que la capital vallisoletana continúe consolidándose como el nodo económico del noroeste de España.

UN TOTAL DE 66 RODAJES EN VALLADOLID EN 2024

En representación del Ayuntamiento, la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha calificado la cita como uno de los eventos profesionales más ambiciosos de la ciudad y un referente dentro del sector audiovisual internacional. Jiménez ha recordado que en 2024 Valladolid acogió un total de 66 rodajes y ha afirmado que la colaboración institucional continuada resulta garante del retorno económico del turismo y del futuro de la industria en la capital.

En la misma línea, el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sicilia, ha reafirmado la apuesta de la administración autonómica por este certamen debido a su importancia para difundir la riqueza patrimonial, cultural y paisajística de la región. Sicilia ha indicado que esta actividad atrae un "turismo de película" y de calidad, permitiendo que la oferta de la comunidad se promocione a nivel nacional e internacional a través de producciones cinematográficas y publicitarias".

En definitiva, los responsables institucionales y organizativos han valorado la consolidación del encuentro como un espacio de trabajo eficaz. Desde la organización y las administraciones participantes se ha resaltado la importancia del acompañamiento a las producciones audiovisual, el impulso de las infraestructuras locales y el posicionamiento de la Comunidad y de la ciudad de Valladolid como destinos de localizaciones cinematográficas.

El evento ha sido organizado por Feria de Valladolid y Spain Film Commission, con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. La cita reúne a localizadores, productoras, empresas de servicios auxiliares, film commissions, film offices y estudios de grabación, contando con un 85 por ciento de compradores internacionales y un peso destacado de Estados Unidos y Reino Unido.

El programa del evento incluye conferencias y mesas redondas en las que se abordan aspectos como la estrategia audiovisual europea, los incentivos fiscales en el sector, el turismo de pantalla o la búsqueda de escenarios alternativos ante situaciones geopolíticas o de crisis climáticas. Asimismo, las jornadas acogen presentaciones sobre herramientas tecnológicas e intervenciones de expertos y productores internacionales de firmas como Marvel, Sony Pictures, Olsberg·SPI o 20th Century Studios.

Shooting Locations Marketplace se completa con viajes de familiarización que permitirán a localizadores y productores conocer escenarios reales en diversos territorios, entre los que se encuentran Canarias, Castilla y León, Portugal, Turquía, Suecia, Noruega y Estonia. En el caso castellano y leonés, un grupo de nueve profesionales recorrerá parajes de las provincias de Valladolid, Salamanca, Palencia, Burgos y Segovia.