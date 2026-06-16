Siete detenidos por robo de mercancía valorada en más de 30.000 euros de un camión accidentado en la A-6

Camión accidentado en la A-6 del que se sustrajeron neumáticos y cajas de alimentos valorados en más de 30.000 euros. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

También como presuntos autores de un delito de usurpación del estado civil relacionado con la contratación de servicios de telefonía LEÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza perpetrado sobre la mercancía transportada por un camión accidentado en la autovía A-6.

El pasado mes de abril un camión tráiler sufrió un accidente de circulación en la autovía A-6 a su paso por el municipio de Villagatón y quedó volcado en la vía. Posteriormente, varias personas, tras cortar la lona de la caja del vehículo, sustrajeron toda la mercancía que transportaba (neumáticos y cajas de alimentos), valorada en más de 30.000 euros.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada inició la operación 'Atunillo' para el esclarecimiento de estos hechos. Como resultado de las pesquisas e investigaciones realizadas se logró identificar tanto a los vehículos utilizados como a las personas implicadas en el robo investigado.

Asimismo, se descubrió la presunta comisión de un delito de usurpación del estado civil relacionado con la contratación de servicios de telefonía que culminó con la detención de siete personas, residentes todas ellas en la zona de la Bañeza (León).

Los detenidos, con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Ponferrada.