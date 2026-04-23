Signos que Cambian el Mundo denuncia el incumplimiento de la ley de lengua de signos en Castilla y León

Archivo - Imagen de recurso del lenguaje de signos - CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Signos que Cambian el Mundo', impulsado por el activista sordo Marcos Lechet, ha denunciado que Castilla y León continúa sin ofrecer la enseñanza de la Lengua de Signos Española (LSE) en sus centros educativos, a pesar de que el marco legal vigente permite su impartición desde hace casi dos décadas.

La iniciativa ha reclamado que esta modalidad sea incluida como asignatura optativa en todas las etapas educativas para garantizar la inclusión efectiva de la comunidad sorda en la región.

Esta reivindicación se ha fundamentado en el hecho de que el problema no ha residido en la carencia de normativa, sino en su incumplimiento. La Ley 27/2007 ha reconocido la lengua de signos en España desde hace 19 años y un Real Decreto de 2022 ha habilitado su incorporación como asignatura optativa, contando ya con un currículo oficial desarrollado por el Centro de Normalización Lingüística.

Según ha subrayado Lechet, el sistema educativo no ha necesitado nuevos marcos legales, sino la aplicación efectiva de los ya existentes.

En la actualidad, más de 1,2 millones de personas en España han presentado discapacidad auditiva, una condición que ha seguido enfrentando barreras diarias en el ámbito educativo.

A este respecto, el movimiento ha recordado que Castilla-La Mancha ha iniciado la incorporación de la lengua de signos como optativa en Bachillerato, lo que ha evidenciado que el acceso a este aprendizaje no puede quedar supeditado al código postal de los estudiantes. El activista ha insistido en que esta garantía debe ser homogénea en todo el sistema educativo nacional.

Marcos Lechet, quien ha perdido la audición a los cinco años y ha recuperado parte de ella a los 23 mediante implantes cocleares, ha liderado esta campaña tras años de activismo.

El impulsor ha trabajado anteriormente en iniciativas para el abaratamiento de los implantes cocleares y la homologación de mascarillas transparentes durante la pandemia. Su labor se ha centrado en mejorar la accesibilidad y visibilidad de las personas sordas, un colectivo que, en la práctica, ha permanecido marginado en aspectos cotidianos como la sanidad o la educación.

La iniciativa ha contado con el respaldo de numerosas personas pertenecientes a la comunidad sorda, entre las que se ha encontrado Nora, una niña de diez años que ha alcanzado visibilidad en redes sociales y medios de comunicación por su faceta como signante.

La joven, quien ha aprendido LSE para comunicarse con sus abuelos sordos, se ha convertido en una referencia para la campaña, al ilustrar cómo la normalización de este lenguaje ha facilitado la integración familiar y social, convirtiéndose en un ejemplo para otros menores.