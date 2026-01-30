Sigue en nivel rojo el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca)

Gráfico difundido por la CHD con el estado de las estaciones de aforo en la cuenca del Duero a primeras horas del viernes, 30 de enero - CHD

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que a las 09.00 horas de este viernes hay activos cinco avisos hidrológicos en la cuenca, entre ellos el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) que se mantiene en nivel rojo.

De los otros cuatro tramos, uno se encuentran en nivel naranja, el río Cea a su paso por Valderas (León). Por su parte, los otros tres se encuentran en nivel amarillo: los ríos Huebra y Duero a su paso por Saucelle-Huebra, en la provincia de Salamanca, y el Riaza en Lagunilla (Segovia).