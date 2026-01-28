Sigue en nivel rojo el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) con otras cinco estaciones en aviso

Gráfico difundido por la CHD con las estaciones con avisos en la mañana de este miércoles, 28 de enero - CHD

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que a las 09.00 horas de este miércoles hay activos seis avisos hidrológicos en la cuenca, entre ellos el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) que se mantiene en nivel rojo.

Además, el río Támega está en nivel naranja en Rabal, en la provincia de Ourense, con el resto en nivel amarillo: Cea en Sahagún (León); Huebra en Saucelle-Huebra en Salamanca; Tera en Camarzana de Tera (Zamora) y Valdavia en Abia de las Torres (Palencia).