Siguen en gravedad 2 los fuegos de Puercas y Molezuelas (Zamora) con ocho municipios evacuados

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los inendios de Molezuelas y Puercas, en la provincia de Zamora, siguen activos y en nivel de gravedad dos, ya que, además, el fuego ha obligado a evacuar hasta ocho municipios afectados de la zona, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

En concreto, en Molezuelas de la Carballeda sigue varias carreteras cortadas, se trata de la ZAP-2454 entre Congosta y ZA-110 desde las 19.16 horas; la ZA-110 entre ZAP-2554 y L.P. León desde las 20.43; la ZAP-1511 desde Fuente Encalada a Alcubilla de Nogales desde las 22.25; la ZA-111 de Cubo a L.P. León desde las 00.23 y la ZAP-1510 salida de Molezuelas hacia Uña de Quintana.

Además, el incendio ha obligado a mantener evacuados los municipios de Congosta; Villageriz; Alcubillas de Nogales; Fuente Encalada; Carracedo y San Pedro de la Viña.

En el caso del incendio de Puercas están tres carreteras cortadas por el incendi, se trata de la ZA-P-2433 Puercas a Ferreruela y el Camino rural asfaltado de Ferreruela a Vegalatrave y la carretera Abejera Valer.

En este caso se han evacuado las localidades de Puercas y Ferreruela de Tábara.