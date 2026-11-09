Sindicatos y la Asamblea de Inquilinas llaman a la huelga en Salamanca por la crisis de vivienda. - COLECTIVO INQUILINAS

SALAMANCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS) y las organizaciones sindicales CCOO, CGT, UGT y CNT han llamado a los trabajadores de la provincia a secundar la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, para "pararlo todo" ante una situación habitacional que han calificado de "insostenible".

La portavoz del colectivo, Aída Maside, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo prioritario pasa por paralizar la producción para reivindicar el derecho constitucional a la vivienda, unas retribuciones adecuadas y servicios públicos de calidad, al tiempo que ha rechazado cualquier vinculación de la protesta con intereses de carácter electoral.

Maside ha asegurado que la movilización unitaria se articula bajo la premisa de que un paro general no puede constituir una campaña política para ninguna formación, sino que se orienta de manera directa contra los rentistas, la patronal y las administraciones que los respaldan.

En este sentido, la representante de la organización ha insistido en que, frente a los sectores que pretenden catalogar la protesta como una acción dirigida contra un partido o institución en concreto, la convocatoria se define como una huelga contra el capital centrada en garantizar el acceso a un hogar para la clase trabajadora.

Respecto a las responsabilidades institucionales en la actual coyuntura, la portavoz ha apuntado al Ayuntamiento de Salamanca por haber edificado menos de 40 viviendas públicas por ejercicio durante los últimos cuatro años, así como a la Junta de Castilla y León por limitar su actuación a la puesta en marcha de oficinas destinadas a combatir la ocupación. Asimismo, Maside ha criticado la gestión del Gobierno central tras considerar que, a lo largo de su mandato en esta materia, se han registrado máximos históricos en los precios medios del alquiler mientras se han aprobado ventajas fiscales para los propietarios.

Entre las principales demandas articuladas por las organizaciones convocantes destacan la implantación de contratos de arrendamiento indefinidos, la prohibición efectiva de los desahucios sin trámites burocráticos y la expropiación de inmuebles pertenecientes a fondos de inversión y compañías. De igual modo, han reclamado que el desembolso destinado a la renta o al préstamo hipotecario no sobrepase el 30 por ciento del salario mínimo interprofesional, junto a la consolidación de un parque residencial público permanente enfocado a la habitabilidad y no a la especulación inmobiliaria.

Finalmente, Maside ha detallado que en la última década el coste de los arrendamientos en la capital salmantina se ha incrementado casi un 60 por ciento, lo que absorbe más de la mitad de las retribuciones salariales en un entorno con más de 20.000 inmuebles vacíos. Ante este escenario, la asamblea ha vinculado las mejoras laborales -como el aumento del salario mínimo y la rebaja horaria sin merma salarial- con la protesta, convocando sendas manifestaciones el miércoles a las 12.00 horas en la Plaza Mayor y a las 19.00 horas en la Gran Vía.