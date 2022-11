Los sindicatos critican a Veganzones por no convocarlos para conocer los Presupuestos y temen por el futuro del SERLA

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha denunciado que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), no ha convocado a los sindicatos para conocer las partidas presupuestarias firmadas en el marco del Diálogo Social para el año 2023, a la vez que teme por el futuro del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA).

Temprano, que ha presentado hoy la movilización prevista para el 27 de noviembre en "defensa de la democracia" junto con el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha lamentado en declaraciones a los periodistas que el consejero "se dedique a hablar en los medios" de una supuesta convocatoria de reunión, cuando "la obligación" es hacerlo a través de la Comisión Permanente del Diálogo Social.

"Va a comparecer mañana en las Cortes para presentar esos presupuestos y, lamentablemente, antes nos tenía que haber reunido para ver las partidas", ha señalado el representante sindical, a la vez que ha reclamado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "tome medidas" porque "será cómplice de lo que está sucediendo en la Consejería de Empleo".

Los sindicatos esperan conocer "el grado de cumplimiento" de los acuerdos del Diálogo Social del año 2022 y para saber lo que se encuentra "firmado" de cara al año 2023. "Hay que recordarle al presidente de la Junta y al consejero de Empleo que el Estatuto de Autonomía contempla que los agentes sociales tenemos que ir a dar cuenta del grado de cumplimiento. El consejero no nos han convocado. Nos enteramos de sus cuestiones a través de los medios de comunicación, pero formalmente no nos ha convocado".

Dentro de esos presupuestos que lo sindicatos denuncian que no conocen de primera mano, el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) "se queda a cero", aunque según Faustino Temprano, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo tampoco les ha convocado en el marco del Patronato de esta fundación pública.

CONVOCATORIA "ILEGAL"

En este sentido también se ha manifestado el secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, que se ha referido por su parte al anuncio que el consejero Mariano Veganzones realizó para negociar en materia de Salud Laboral y Autónomos, que "considera ilegal". "Para abrir una mesa de negociación antes tiene que haber una cuerdo con el presidente Mañueco o en la Comisión Permanente y los acuerdos tienen que ser por unanimidad. Por tanto, la unilateralidad con la que pretende convocar para iniciar un proceso de negociación es ilegal y es para incumplir los acuerdos vigentes, que son los que están en proceso judicial", ha detallado.

Así, Andrés ha advertido de que no va a "participar en esa pantomima" y considera una "provocación" que desde la Consejería se pretenda que los sindicatos participen en un "proceso ilegal". El líder autonómico de CCOO también se ha referido al futuro del SERLA y ha lamentado que no existe un "planteamiento" por parte de la Junta de Castilla y León, lo que supondrá el "cierre" del servicio de mediación. "Lo quieren desarmar. No sólo no ampliar a los casos individuales. Es una barbaridad acabar con el SERLA como plantean los presupuestos que están encima de la mesa", ha lamentado.