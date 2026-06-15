Sindicatos dan por rota la negociación del convenio de limpieza de edificios y locales y anuncian movilizaciones

PALENCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO del Hábitat, FESMC de UGT y CSIF han anunciado que se han "visto obligados a romper la mesa de negociación" del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Palencia y que tienen previsto convocar movilizaciones ante lo que consideran "la enésima tomadura de pelo" por parte de la patronal, la asociación empresarial ASPEL.

Los representantes de los trabajadores han denunciado que ASPEL pretende seguir absorbiendo el complemento de antigüedad, tal y como viene ocurriendo desde principios de año, "hasta alcanzar su objetivo de congelarlo para su posterior eliminación", han subrayado.

Ante la falta de avances "y de voluntad negociadora", las centrales sindicales han convocado una asamblea del sector este miércoles, 17 de junio, con el fin de explicar a los trabajadores los motivos de la ruptura y planear las próximas acciones.

Así, se va a establecer un calendario de movilizaciones y concentraciones, y no descartan la convocatoria de una huelga, en caso de no acercar posturas.

Los sindicatos han insistido en que el sector de la limpieza ha perdido más de un cuatro por ciento de poder adquisitivo durante la vigencia del anterior convenio "y no puede ni debe seguir soportando este menosprecio", han concluido, a la vez que han recordado que los trabajadores del sector siguen siendo igual de esenciales "que en los peores momentos de la pandemia".