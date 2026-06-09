Sindicatos exigen un pleno del Comité de Empresa de Auvasa para abordar paros ante "represalias" y "falta de diálogo"

Archivo - Uno de los autobuses de la flota de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y CSIF han solicitado la convocatoria "urgente" de un Pleno extraordinario del Comité de Empresa de Auvasa ante la "creciente escalada de tensión" en las relaciones laborales dentro de la empresa, a la que acusan de tomar "represalias disciplinarias" y de "falta de diálogo".

Las tres organizaciones sindicales han señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, a una dinámica de gestión basada en la "presión disciplinaria, el bloqueo de compromisos adquiridos y la falta de avances en cuestiones que afectan directamente a la plantilla".

En concreto, han advertido de que la situación se ha "agravado especialmente" tras la apertura de varios expedientes disciplinarios en el área de Inspección, que afectan a cerca del 20 por ciento de la plantilla de ese servicio.

UGT, CSIF y CCOO consideran que el volumen de sanciones y la "gravedad" de algunas de las faltas imputadas constituyen una "situación sin precedentes recientes en la empresa" y generan una "profunda preocupación entre las personas trabajadoras".

Asimismo, han destacado que estos expedientes se han producido en un contexto vinculado a intervenciones, preguntas y observaciones realizadas por empleados durante actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Para CSIF, CCOO y UGT, el problema "trasciende los casos concretos" y plantea un "debate de fondo sobre el respeto a la libertad de expresión de la plantilla, la participación en el ámbito laboral y el normal desarrollo de la negociación colectiva".

Los sindicatos han denunciado, además, el "mantenimiento de conflictos pendientes", entre ellos "el bloqueo de las prejubilaciones, la falta de avances en materia de jubilación parcial y el incumplimiento de compromisos previamente adquiridos".

A ello se añade, según estas organizaciones, un "incremento de las exigencias operativas" sobre la plantilla "sin que existan los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas".

Por ello, CCOO, CSIF y UGT propondrán al Comité de Empresa la adopción de "medidas proporcionales a la gravedad de los hechos denunciados", incluidas movilizaciones, paros parciales y otras actuaciones que puedan acordarse de forma colectiva.

Asimismo, han instado a la Presidencia y a la Secretaría del Comité a convocar "con la máxima celeridad" el Pleno extraordinario solicitado y a asumir un "papel activo" en la defensa de los derechos de los trabajadores.

UGT, CCOO y CSIF han reiterado su voluntad de "recuperar un marco de relaciones laborales basado en el diálogo, la negociación de buena fe y el cumplimiento de los acuerdos", pero han avisado de que no permanecerán pasivos ante lo que consideran "una deriva incompatible con unas relaciones laborales respetuosas y constructivas".