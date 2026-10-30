Sindicatos no descartan acciones legales contra Alsa por no respetar servicios mínimos en la jornada de huelga en León

Trabajadores del sector del transporte interurbano de viajeros de León se concentran ante la Estación de Autobuses Reina Doña Urraca I en la primera jornada de huelga. - EUROPA PRESS

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del sector de transporte por carretera de CCOO en Castilla y León, Luis Villares, ha advertido de que las organizaciones sindicales podrían emprender acciones legales ante la decisión de Alsa de no respetar los servicios mínimos fijados para la jornada de huelga de transporte interurbano en León este viernes.

Según ha explicado, el Grupo Alsa ha sacado la flota casi al completo a la calle y ha "abusado" de los servicios mínimos, por lo que se elevará este asunto a Inspección de Trabajo y no se descarta interponer una denuncia. Al parecer, se ha remitido a todos los trabajadores la carta de servicios mínimos, lo que contraviene la normativa vigente.

Alsa, que representa a más del 90 por ciento de la flota de transporte interurbano de León, es quien mantiene "paralizada" la negociación con la patronal "poniendo palos en las ruedas", lo que ha motivado las convocatorias de huelga por parte del sector. A la primera jornada de huelga celebrada este viernes se sumarán las de los días 2, 11 y 24 de noviembre y 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre.

Las reivindicaciones se mantendrán hasta que se logren avances en la negociación colectiva y los representantes sindicales están abiertos a sentarse a negociar en cualquier momento, pero "con unas condiciones decentes". "Llevamos 13 reuniones, la última se celebró el jueves pasado, sin llegar a ningún acuerdo. No hay ninguna buena fe por parte de la patronal por arreglar esta situación", ha apostillado.

LAS PEORES CONDICIONES DE LA COMUNIDAD

Al respecto, ha recordado que el convenio de la provincia de León es el peor de la Comunidad en cuanto a condiciones salariales y jornadas de trabajo, y el quinto peor de España, una situación que no se puede prolongar.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha implicado a casi la totalidad de la plantilla afectada que no ha sido designada como servicios mínimos.

UN "BLOQUEO TOTAL Y ABSOLUTO"

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario provincial del sector de carreteras de UGT, Javier Parra Martín, que ha incidido en que el principal problema del sector en la provincia es la lucha por el convenio ante un "bloqueo total y absoluto" por parte de la patronal en las 14 reuniones mantenidas este año.

Los representantes sindicales se han pronunciado de este modo ante la Estación de Autobuses Reina Doña Urraca I en el transcurso de una concentración en la que ha participado más de medio centenar de trabajadores para exigir un convenio "digno" y durante la que se han escuchado consignas como "ni un paso atrás". "Estamos preparados no solo para esta primera jornada de huelga, sino que nos estamos organizando para continuar, para luchar y para obtener lo que queremos: nuestro trabajo, nuestros derechos, nuestros salarios. Sin convenio no hay respeto", han exclamado.