Socalemfyc abordará los días 21 y 22 las desigualdades en la atención sanitaria en sus Primeras Jornadas de Otoño

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Socalemfyc) celebra los días 21 y 22 de noviembre sus Primeras Jornadas de Otoño 2025, un encuentro que en su primera edición estará dedicado a reflexionar, debatir y aprender sobre las inequidades en salud y con ello avanzar hacia una atención sanitaria "más justa, humana y cercana a las personas".

Durante dos días, especialistas de los más de 20 grupos de trabajo de Socalemfyc compartirán experiencias y herramientas prácticas para avanzar hacia una atención sanitaria "más justa, segura y equitativa", han informado a Europa Press fuentes de la Sociedad.

El programa incluye cuatro mesas de debate y nueve talleres sobre temas como la seguridad del paciente, la perspectiva de género, la salud internacional, la dermatología y la sexualidad en la era digital, que buscan identificar las "desigualdades" que afectan a la población.

"Las Primeras Jornadas de Otoño Socalemfyc buscan ser un punto de encuentro para profesionales comprometidos con la mejora del sistema sanitario y con una práctica clínica más consciente de las desigualdades que afectan a la salud", ha señalado la presidenta de Socalemfyc, Isabel Gutiérrez.

La presidenta de la Sociedad ha añadido que el objetivo es "reforzar la red comunitaria, fomentar el trabajo interdisciplinar y promover la formación continua en temas clave como exclusión social, brechas en acceso a recursos, género y salud, vulnerabilidad y determinantes sociales".

PAPEL "CLAVE"

Esta cita representa una oportunidad para compartir buenas prácticas, generar nuevas alianzas y afianzar el papel de la medicina de familia como actor clave para una sociedad contra las desigualades en salud, ha indicado Socalemfyc.

"Además, es una oportunidad para formarse, compartir experiencias y fortalecer la red comunitaria dentro del ámbito de la atención primaria", ha apuntado Isabel Gutiérrez.

La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha explicado que la atención a la violencia de género, la promoción de la salud en las mujeres y la igualdad de género en salud "son cuestiones que hoy en día son parte de la consulta del médico de familia" y, para ello, se precisa formación en cuanto a detección temprana de la violencia, el análisis de las desigualdades de género en salud y la elaboración de políticas efectivas.

Por ello, estas Jornadas abordan las necesidades formativas en inequidades, seguridad del paciente y atención comunitaria que incluyen la comprensión de los determinantes sociales de la salud (como género, clase social y etnia), la aplicación de estrategias de comunicación efectiva y la mejora de procesos asistenciales para garantizar la seguridad, así como la promoción de la salud y la atención centrada en la comunidad para reducir las desigualdades.

"Por otra, parte estas Jornadas buscan entusiasmar a las futuras generaciones de médicos de familia en el aprendizaje en equipo a través de los grupos de trabajo, sobre cuestiones médico-sociales, se necesita una formación que combine métodos interactivos y un enfoque en el paciente como un todo", ha explicado la presidenta de Socalemfyc.