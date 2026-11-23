Bomberos del Speis sofocan un incendio registrado en una vivienda en Bembibre (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

BEMBIBRE (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada ha sofocado un incendio en una vivienda de Bembibre este lunes y ha rescatado a un perro de su interior.

A las 15.42 horas una dotación de bomberos se ha desplazado con dos autobombas y un vehículo de trabajo en altura al número 11 de la calle Quevedo de Bembibre a causa del incendio. A su llegada la vivienda ya había sido desalojada, el fuego afectaba al bajo del edificio y la primera planta se encontraba totalmente llena de humo.

Además, durante las labores de extinción fue necesario utilizar espuma, debido a la fractura un depósito de gasóleo, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

A las 16.19 horas el incendio se dio por controlado, mientras que el resto de las tareas de ventilación se extendieron hasta las 17.15 horas.

Del interior fue rescatado un perro que aparentemente presenta buen estado. La planta baja ha quedado totalmente destruida, mientras que la primera planta tiene daños en el mobiliario debido a la temperatura y el humo.

Según las mismas fuentes, por el momento se desconoce el origen del incendio.