Sordo lamenta el "incumplimiento" del Estatuto del Becario que será reivindicación en la próxima legislatura

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del CCOO, Unai Sordo, ha lamentado este jueves el "incumpliento" del Gobierno para aprobar el Estatuto del Becario --después de haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo el pasado mes de junio tras un año de negociaciones-- y ha asegurado que será una reivindicación de los sindicatos en la próxima legislatura.

Así se ha expresado Sordo en el Foro Económico, organizado por El Norte de Castilla en el Centro Cultural Miguel Delibes al ser preguntado acerca de si han recibido explicaciones por parte del Ejecutivo central sobre este acuerdo para regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas.

"Quiero denunciar el incumplimiento del Gobierno del acuerdo que hemos firmado con el Ministerio de Trabajo", ha recalcado el sindicalista, a la par que ha aseverado que no habla del Gobierno "por patas", en alusión a que el acuerdo se alcanzó con el Departamento que dirige Yolanda Díaz desde la parte 'morada' de la coalición.

Sordo ha apuntado que fue costoso alcanzar este acuerdo porque "ha habido mucha presión desde las universidades, desde distintos grupos políticos" y, si bien finalmente se llegó a un acuerdo con Trabajo, "el Gobierno no ha cumplido", ha lamentado.

Así, ha puesto en valor que el Estatuto garantiza que estas formaciones laborales cumplan con las finalidades que tienen y que "no se detraigan recursos, no tengan que asumir costes por hacer esa formación y que tengan la finalidad real y no la de sustituir un puesto de trabajo".

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, aseguró ayer que el Ministerio que dirige Yolanda Díaz hará "todo lo posible" para que el Consejo de Ministros "dé su visto bueno cuanto antes" al Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas,