Sordo llama a la movilización social para exigir medidas ambiciosas en vivienda y advierte de que saldrán a las calles

Sordo entre los representantes de CCOO en Burgos, Rubén Velasco, y de Castilla y León, Ana Fernández - EUROPA PRESS

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho hoy un llamamiento a la movilización social para acompañar el futuro Real Decreto de vivienda que prepara el Gobierno y ha advertido de que saldrán a las calles si no se garantizar precios asequibles.

Durante su participación en acto en Burgos, con motivo del 50 aniversario de una histórica asamblea clandestina del sindicato que se celebró a mediados de los 70, Unai Sordo ha defendido que la solución al problema habitacional "no admite parches y exige una respuesta contundente por parte de todas las administraciones".

Para el líder sindical, la crisis actual requiere medidas estructurales "de calado" como son topar los precios del alquiler, frenar la proliferación de pisos turísticos, prohibir los desahucios "sin alternativa habitacional" y, "sacar a gorrazos a los fondos de inversión" del mercado.

Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas a asumir sus competencias y ha advertido de que, si no se garantiza el acceso a precios asequibles, las organizaciones sindicales "impulsarán la protesta en las calles junto a los colectivos sociales".

La conmemoración histórica ha servido también para reivindicar el papel determinante de la clase trabajadora en la llegada de la Democracia a Españ.

Unai Sordo ha vinculado las luchas sindicales de la dictadura con la necesidad de defender hoy las libertades frente al auge de la extrema derecha y el "trumpismo" en Europa y el resto de Occidente.