Sordo pone a CyL como "ejemplo cutre" de los "riesgos" que supone la "extrema derecha" y UGT apela a la "política útil"

Ponentes en la inauguración de la jornada. - CCOO

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto al anterior Gobierno en la Junta de Castilla y León, formado por el PP y VOX, como "ejemplo cutre" de los "riesgos" que suponen la "extrema derecha" para las "políticas de bienestar", mientras que el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha defendido a la "política útil" para el ciudadano que se promueve a través del Diálogo Social.

Ambos dirigentes sindicales han participado esta mañana en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición' de la Universidad de Valladolid (UVA). En este foro, Sordo ha explicado que España afronta en estos momentos dos transiciones de "muchísima importancia" como son la digital y la energética.

En este contexto, considera que el país tiene "la posibilidad más clara" de la "historia reciente" para "alcanzar el pleno empleo una cierta reindustrialización si aprovecha las ventajas comparativas que da el cambio en el modelo energético que se debiera producir en España y en Europa".

"Si España es capaz de desplegar el proceso de instalación de energías renovables para que garanticen energía barata en el largo plazo, nuestro país va a atraer inversión pública y privada que nos puede llevar al pleno empleo", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha advertido de que "el gran riesgo" para esta transición sería la "irrupción de la extrema derecha en el Gobierno", para poner como "ejemplo cutre" a lo que ha sucedido en Castilla y León con "PP y VOX". "Hoy en día el gran riesgo que tiene el pleno empleo en España y el desarrollo económico son las opciones reaccionarias que apuestan por volver a las energías fósiles y por tanto a la dependencia económica. Y creo que esta es una reflexión que debiera instalarse en la sociedad", ha añadido.

Un "peligro" que ha extendido también al Diálogo Social y a los principios "democráticos mínimos". "Es evidente que en España el desarrollo del bienestar de la mayoría social y la propia democracia corre riesgo si gente que no es demócrata alcanza el poder. Y lo que hemos vivido con el Gobierno PP-Vox en Castilla y León. Yo creo que es el ejemplo más evidente, si se quiere, hasta más cutre, pero más evidente de algunos de los riesgos que tenemos por delante", ha finalizado.

Por su parte, Óscar Lobo ha recordado que Castilla y León es tierra de "diálogo y entendimiento", algo que, ha subrayado, queda "acreditado" en el Estatuto de Autonomía, donde aparece el Diálogo Social como "seña de identidad".

"Hemos acreditado más de 120 acuerdos que tienen su traslación en compromisos presupuestarios, en políticas públicas, en leyes que han sido representadas por el Parlamento autonómico. Hay un amplio bagaje, un amplio trabajo para poner en común planteamientos diferentes entre Gobierno, patronal y sindicatos donde buscamos ser útiles a la ciudadanía para que realmente tenga mejoras en el progreso económico y social", ha incidido.

El líder de UGT en la Comunidad ha defendido que en este escenario "está la realidad de Castilla y León frente a otros escenarios de confrontación y de odio". "Entendemos que el Diálogo Social busca precisamente ser útiles y es un fiel reflejo de la sociedad de nuestra comunidad, una sociedad serena sensata que prefere el entendimiento a la confrontación y que busca políticas útiles para la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha finalizado.

JORNADAS

La directora Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la UVA, Ana Murcia Clavería, ha detallado que las jornadas que han comenzado hoy conmemoran los "diez años" de la Cátedra.

"Queremos seguir estudiando este fenómeno que es el Diálogo social y el sindicalismo porque consideramos que son objetos de estudio imprescindibles para el fortalecimiento de la democracia y de los valores constitucionales", ha argumentado.

Murcia Clavería ha defendido el Diálogo Social como "colaboración" de la sociedad, "especialmente del mundo del trabajo, para que el poder ejecutivo junto con los otros poderes puedan gobernar lo mejor posible". "Hay que fomentar el Diálogo Social porque es un factor de cohesión social y progreso económico", ha finalizado.