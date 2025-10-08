Soria acogerá en 2026 el Congreso Ibérico de restauración fluvial para tratar la resiliencia de los ríos de la península

SORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Soria será, del 10 al 12 de junio de 2026, sede del Congreso Ibérico de Restauración Fluvial 'RestauraRíos 2026' con el objetivo de compartir aprendizajes, plantear soluciones y reforzar la conectividad y resiliencia del futuro de los ríos ibéricos.

El encuentro, organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

'RestauraRíos' se presenta como un espacio de reflexión para abordar los retos que plantea la restauración fluvial en un contexto de cambio global y nuevas exigencias normativas europeas, según han informado desde el MITECO.

Europa se fija para 2030 la restauración de al menos 25.000 kilómetros de ríos además de que en menos de cinco años, España y Portugal deberán restaurar la conectividad fluvial de un número importante de kilómetros de ríos y riberas para cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza.

PRESENCIA INTERNACIONAL.

El congreso cuenta con carácter internacional, no solo por la implicación directa en su organización de la red Wetlands International, que integran trece miembros de nueve países de toda Europa, sino por la participación explícita de Portugal, lo que permitirá contar con la presencia de autoridades de dicho país.

Además, durante los días señalados acudirán invitados de diferentes nacionalidades, así como participantes de varios países.

El congreso pondrá la mirada en 2030 y abordará seis áreas temáticas que servirán de marco para ponencias, comunicaciones y debates. Este foro dedicado a la recuperación fluvial reunirá a autoridades de cuenca, responsables de políticas públicas, técnicos, investigadores, estudiantes, ONGs, voluntariado ambiental y comunicadores para intercambiar experiencias y trazar alternativas de gestión.

La última edición, después de las de León (2011), Pamplona (2015) y Murcia (2019), celebrada en 2023, congregó en Toledo a más de 420 personas.

RÍOS IBÉRICOS.

Los ríos ibéricos son las arterias vivas del paisajes y comunidades, pero desde hace décadas y en algunos casos, siglos, están sometidos a presiones que los desnaturalizan. Entre las presiones se encuentran cientos de barreras artificiales obsoletas que interrumpen su curso natural, la pérdida de biodiversidad y, en los últimos años, el reto urgente de adaptarse al cambio climático.

A esto se suman nuevos marcos políticos y normativos, como el propio Reglamento Europeo -que fija para 2030 la obligación de restaurar al menos el 30 por ciento de los hábitats degradados, incluidos ríos y zonas ribereñas. También la restauración de al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre- y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que marcan un rumbo claro: devolver vida y funcionalidad a nuestros ríos.