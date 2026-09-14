Soria acogerá el 22 y 23 de septiembre la II Jornada de IA Responsable en el Ámbito Militar, impulsada por Defensa

Reunión Entre El Ministerio De Defensa Y El Ayuntamiento De Soria. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Soria acogerá los días 22 y 23 de septiembre la II Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar, dentro del proyecto del Ministerio de Defensa Numant-IA, que se instalará en la ciudad.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha mantenido este lunes una reunión institucional con el teniente general José María Millán Martínez, director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y CIO del Ministerio de Defensa.

En el encuentro ha participado también el subdelegado de Defensa en Soria, Ángel Esparza, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

La reunión ha servido para abordar las novedades del proyecto Numant-IA, iniciativa pionera del Ministerio de Defensa vinculada al desarrollo de capacidades en Inteligencia Artificial y a la aplicación responsable de estas tecnologías en el ámbito militar.

El Ayuntamiento de Soria y el Ministerio de Defensa han compartido, asimismo, los avances de un proyecto que refuerza el posicionamiento de la ciudad como "espacio de referencia para la innovación, el conocimiento y las nuevas tecnologías".

Respecto a la organización de la II Jornada de IA Responsable en el Ámbito Militar, se ha dado a conocer que se celebrará en el Palacio de la Audiencia con expertos, empresas, universidades, centros de investigación e instituciones vinculadas al desarrollo y uso responsable de esta tecnología aplicada a la Defensa.

La jornada está organizada por la Secretaría de Estado de Defensa, a través del CESTIC, junto con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España.

El programa incluirá mesas redondas, paneles de debate, una zona expositiva y actividades de encuentro profesional para favorecer la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los participantes.

Entre sus objetivos figura reforzar la cooperación con las empresas nacionales de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como impulsar desarrollos propios de IA responsable que contribuyan a la soberanía tecnológica.

También busca fomentar la participación de universidades y centros de investigación y presentar Nexus, la plataforma concebida para dar continuidad a la iniciativa internacional Reaim sobre IA responsable en el ámbito militar.

La celebración de estas jornadas en Soria permitirá situar a la ciudad en el centro del debate sobre los retos tecnológicos, éticos y estratégicos vinculados a la IA, además de favorecer el contacto entre instituciones, empresas y comunidad académica.