Soria Rock presenta una primera jornada de viernes que suena a "Barricada y ska" y un "novedoso" sábado de Metal

Presentación del festival Soria Rock. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Soria Rock regresará a la plaza de Toros de la ciudad soriana los días 17 y 18 de julio con una primera jornada de viernes que "suena" a la banda Barricada y al 'ska' y un "novedoso sábado de Metal de la mano de la recién creada Asociación de Metaleras y Metaleros.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a uno de los organizadores del festival, Ricardo Martínez, María Carmen Carretero, de la Asociación de Donantes de Sangre; el presidente del Banco de Alimentos, Ricardo Delso, y el presidente de la Asociación de Metaleras y Metaleros, Sergio Cacho, han presentado la nueva edición.

El cartel del viernes 17 por está encabezado por Alfredo Piedrafita, que formó parte 30 años del grupo Barricada, además de 'Gato López', formada por miembros de Ska-P, el "punk consolidado" de Dakidapria y el "más emergente" de Sexpeare, como ha detallado Martínez.

El sábado 18, estará dedicado al heavy de la mano de la Asociación Metalera, con Angelus "con gira de toda Europa y con parada en Soria", como cabeza de cartel, según ja señalado Cacho.

Además, estará Raise to fall, desde el norte de España, los sorianos Grave Nosie, con el fin de colaborar con la música local y los segovianos Mortal Maze, Los precios cuentan con descuento desde este miércoles y hasta el domingo al precio de 22 euros el viernes 17 y de 18 euros el sábado 18 euros.

CARÁCTER SOCIAL

En materia social, habrá vasos reutilizables y un punto violeta, y además el festival colaborará con la Hermandad de Donantes de Sangre por lo que habrá un bono de descuento para las personas que donen desde la próxima semana hasta la fecha de los conciertos, con un 25 por ciento de descuento.

También se colaborará un año más con el Banco de Alimentos de Soria lo que refleja que "la cultura y la música como herramienta para buenos gestos solidarios", como ha señalado Ricardo Delso.

Los asistentes podrán donar alimentos no perecederos, especialmente leche, y también donaciones económicas, para lo que recibirán una consumición a cambio.