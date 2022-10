Sorprendida una mujer con 330 kilogramos de hachís ocultos en una furgoneta en Salamanca

SALAMANCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 36 años y vecina de Bilbao cuando circulaba por los accesos a la ciudad de Salamanca con 330 kilogramos de hachís en una furgoneta, una droga procedente del norte de África y que, según las primeras investigaciones, iba con destino a otros países de Europa.

Según la información aportada por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, acompañada por el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, y el teniente coronel jefe de la Comandancia Provincial, Pedro Merino, se trata de la segunda incautación más importante registrada en Castilla y León, solo por detrás de una operación también en Salamanca en noviembre de 2018, cuando se descubrieron 1.335 kilogramos ocultos entre naranjas.

Tal y como ha explicado Barcones, la droga se trasladaba en once fardos, en la zona de carga de la furgoneta, una cantidad que hubiese supuesto la presencia de 330.000 dosis y un movimiento económico en el mercado ilícito superior a los dos millones de euros.

Sobre la operación, guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) pusieron en marcha en la madrugada de este pasado miércoles un control antidroga, en él observaron a la furgoneta sospechosa y localizaron los paquetes en la parte posterior.

Se trata de una operación "importantísima", ha asegurado la delegada del Gobierno, quien ha agradecido el trabajo desempeñado por los agentes en su visita a la Comandancia de Salamanca, donde ha comparecido ante los medios y donde ha mostrado el material incautado.

En cuanto al control, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Salamanca, Pedro Merino, ha reconocido que el Instituto Armado dispone de "inteligencia básica" que les lleva a la distribución de controles en puntos y fechas en las que puede moverse droga pero ha reconocido que en esta ocasión el hallazgo se ha dado "prácticamente" por "una casualidad" dentro de uno de esos operativos disuasorios.

Respecto a la detenida que conducía la furgoneta, el jefe de la Comandancia ha apuntado que desde la Guardia Civil intuyen que "no era la primera vez que hacía este tipo de itinerarios" y ha avanzado que la Benemérita mantiene la investigación abierta para "tirar del hilo" y que no descarta nuevas detenciones, pues el volumen del hallazgo hace suponer que "no ha habrá actuado sola" y que forma parte de un grupo organizado en el transporte de droga desde África hacia países al norte de España.