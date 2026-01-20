Sorprendida en Valladolid una mujer en casa ajena con el anillo de la propietaria y varias sustancias

Archivo - Sucesos.- Dos hombres detenidos en Valladolid tras desplazarse desde Madrid para tratar de robar en un domicilio - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza, concretamente de un anillo en una vivienda, y otro de trafico de drogas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los propietarios de una vivienda unifamiliar de Valladolid llamaron a última hora de la tarde de este lunes a la Sala CIMACC 091 para alertar de la presencia de personas desconocidas en el interior de su domicilio, puesto que se veían luces encendidas y se oían ruidos.

Al lugar se desplazaron rápidamente una dotación de Policía Nacional de paisano, agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial y otra de Policía Municipal, que se entrevistaron con los dueños de la vivienda, que por temor estaban esperando en la calle.

Los dueños de la vivienda franquearon el acceso a los agentes, que iniciaron una requisa en el interior de la misma. En la cocina del inmueble localizaron entre restos de comida una mochila, una cazadora, una cartera y un teléfono móvil ajenos a los propietarios de la vivienda.

En el salón los agentes pudieron apreciar como el cristal de la puerta al jardín había sido desencajado de los junquillos que lo sujetaban. Uno de los policías nacionales localizó escondida en cuclillas en un cuarto tipo trastero de la planta baja a una mujer joven que portaba una pata de cabra, a quien instó a que soltara la barra metálica y colaborase para ser inmovilizada.

Entre las pertenencias que portaba la joven y la mochila que se había dejado en la cocina, los agentes localizaron varios envoltorios de plástico que contenían sustancias estupefacientes, en concreto 4,7 gramos de speed, 1,4 gramos de cocaína, 2,7 gramos de marihuana y 6 gramos de hachís.

La joven portaba un anillo que la propietaria de la vivienda reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad. Los dueños de la vivienda realizaron una inspección de sus pertenencias echando en falta una alianza y una cadena de oro con una cruz.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza y otro de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias.

Los investigadores del Grupo de Robos han continuado con el trámite del atestado policial hasta poner a disposición de la autoridad judicial a la detenida, que ha decretado su libertad.