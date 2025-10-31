Sorprendida en Valladolid una mujer dentro de una obra con un microondas y alega que ha entrado a hacer pis

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Valladolid, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local, tras ser sorprendida en el interior de una obra en posesión de un microondas, procedente de una de las casetas, y alegar que había entrado a la zona con el propósito de hacer un pis, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El suceso se ha producido sobre las 03.00 horas de este viernes en una obra ubicada en el barrio de El Peral, emplazamiento al que se han dirigido agentes de ambos cuerpos comisionados por la Sala Conjunta con motivo de la presencia de una persona en la zona de casetas reservada a los trabajadores.

Una vez allí, los agentes actuantes han encontrado entre dos casetas a una mujer, provista de guantes y con la cara cubierta hasta los ojos con una braga, y junto a ella un microondas, supuestamente hurtado de una de ellas que se encontraba abierta.

Interrogada por el motivo de encontrarse allí, la mujer ha alegado que le había dado un apretón y se había introducido para hacer un pis, si bien no ha explicado cómo lo había logrado por cuanto la zona estaba circundada por vallas sujetas por pilares.

Finalmente, los agentes han traslado a la sospechosa hasta a dependencias de la Policía Nacional por un presunto delito de hurto y para una plena identificación, ya que en el momento de su detención carecía de documentación.