Sorprendidas dos miembros de un grupo de robos en domicilio tras sonar una alarma en un edificio de Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a dos mujeres miembros de un grupo dedicado a robos con fuerza en domicilio tras ser sorprendidas cuando intentaban abandonar apresuradamente un edificio del centro de la ciudad en el que se había activado una alarma de intrusión.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 13 de marzo, cuando la Sala de Operaciones CIMACC 091 comisionó a un indicativo policial a un inmueble del centro tras recibirse un aviso de salto de alarma en una vivienda.

A su llegada, los agentes accedieron al portal y subieron por las escaleras, donde localizaron en el rellano entre el primer y el segundo piso a dos mujeres que descendían apresuradamente y quienes, al ser preguntadas, manifestaron residir en el quinto piso, extremo que los agentes comprobaron que era falso, ya que no vivían en el edificio ni disponían de llaves del portal ni de ninguna vivienda.

Durante la identificación, al abrir una de ellas su bolso para extraer la documentación, los agentes observaron en su interior diversas herramientas y efectos habitualmente utilizados para la comisión de robos en domicilio, que fueron intervenidos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre ellos se encontraban tres destornilladores de distinto tamaño, una llave inglesa, una lámina tipo "mica" empleada para la apertura de puertas por resbalón, guantes, gorros y prendas de cuello.

Mientras uno de los agentes custodiaba a las dos mujeres, el otro procedió a revisar las puertas de las viviendas del edificio y comprobó que la del piso tercero presentaba el bombín fracturado y daños en la madera del marco, lo que evidenciaba un intento de acceso.

Pocos minutos después, se personó en el portal el propietario del piso violentado, quien informó que la Central de Alarmas le había comunicado la activación del aviso de robo y la presencia de dos personas en el interior, cuando la vivienda debía encontrarse vacía.

Con los datos aportados por las identificadas, la Sala CIMACC 091 confirmó que ambas contaban con múltiples antecedentes por robos con fuerza en domicilio y se pudo relacionar el nuevo hecho con otro aviso recibido apenas una hora antes, cuando una requirente informó de la presencia de dos mujeres en actitud sospechosa en un inmueble del barrio de La Rondilla.

Según su testimonio, una de ellas permaneció en el portal mientras la otra subía por las escaleras y alegaba que buscaban un piso de alquiler. En ambas fincas se comprobó que no existían cámaras de grabación.

Los indicios recabados apuntan a que las dos mujeres formarían parte de un grupo organizado itinerante dedicado a los robos con fuerza en domicilio, por lo que fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Policía Nacional para la práctica de las diligencias oportunas.

Una vez finalizado el atestado policial las detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.