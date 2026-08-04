Sorprendido con gasolina y cinco mecheros tras provocar presuntamente un incendio agrícola en Ledesma (Salamanca)

SALAMANCA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de incendio agrícola tras ser sorprendido con gasolina y cinco mecheros en las inmediaciones de varios focos declarados junto a la carretera SA-305, en el término municipal de Ledesma (Salamanca), según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 3 de agosto, cuando una patrulla del Puesto de Monleras fue movilizada por la Central Operativa de Servicios (COS) para intervenir en un incendio declarado en el margen de la citada vía.

Mientras los agentes colaboraban en las labores de extinción junto a vecinos de la zona, una testigo alertó de la presencia de un hombre agachado en la cuneta con la aparente intención de provocar un nuevo foco, quien abandonó el lugar en una motocicleta al percatarse de que había sido visto.

Ante la posibilidad de que continuara originando incendios, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Vitigudino, con el apoyo de agentes del Subsector de Tráfico de Salamanca, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar al sospechoso pocos minutos después en las inmediaciones de otro de los focos.

En el registro superficial practicado tras su identificación, los agentes localizaron entre sus pertenencias dos botellas de plástico con un líquido de fuerte olor a gasolina, otras dos botellas vacías, una de ellas con un orificio en el tapón, y cinco mecheros, efectos que fueron intervenidos y puestos a disposición judicial.

A la vista de los indicios recabados, entre ellos la proximidad del sospechoso a los distintos focos y los objetos intervenidos, la Guardia Civil procedió a su detención.

El arrestado ha sido puesto este martes a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por el Puesto de Ledesma y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Salamanca.