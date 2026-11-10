Sorprendidos dos empleados de una empresa agroalimentaria del alfoz de León mientras sustraían productos

Bolsas con el material recuperado por los agentes de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos trabajadores de una empresa agroalimentaria del alfoz de la capital leonesa como presuntos autores de dos delitos contra el patrimonio, tras ser sorprendidos cuando, presuntamente, retiraban productos sin autorización de las instalaciones y los introducían en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando se presentó una denuncia en el Puesto Principal de Armunia por un supuesto delito de hurto cometido en las instalaciones de una empresa del sector alimentario. Una vez analizada la información aportada en la denuncia se realizaron diversas gestiones de investigación y los agentes establecieron distintos servicios encaminados al esclarecimiento de los hechos. Así, observaron a dos varones cuando presuntamente retiraban varias bolsas del interior de una nave industrial y las introducían en un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras interceptar e inspeccionar el turismo los guardias civiles localizaron en el maletero seis bolsas de plástico negro. Las gestiones posteriores permitieron comprobar que el material pertenecía a la empresa y que los dos individuos, trabajadores de la misma, carecían de autorización para retirarlo de las instalaciones.

El material recuperado fue devuelto a la empresa perjudicada y su valor en el mercado rondaría los 1.000 euros, según las mismas fuentes.

La investigación continúa abierta, ya que no se descarta que estas actuaciones pudieran haberse repetido en ocasiones anteriores. Por ello continúan las gestiones encaminadas a determinar si existen otros hechos relacionados y establecer el valor total del material que pudiera haber sido sustraído.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Mejora de la Seguridad en el Sector del Comercio, desarrollado por el Puesto Principal de Armunia e impulsado y dirigido por la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia.