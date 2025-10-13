El sorteo extraordinario del 'Día de la Hispanidad' deja parte de un primer premio en Segovia

SEGOVIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario 'Día de la Hispanidad' de la Lotería Nacional de este domingo ha dejado parte de su primer premio, que ha recaído en el 43.429 y ha repartido 1.300.000 euros al número, en la capital segoviana, según informa Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado.

En concreto, el billete con la mencionadas cifras ganadoras se ha consignado en el despacho receptor número 70465, ubicado en la Avenida de la Constitución, 44, uno de los 16 puntos de venta en los que estaba consignado el número ganador del Sorteo Extraordinario del 12 de octubre que ha dejado un premio especial al décimo de 15.000.000 euros para la fracción 8 serie 2.

Por su parte, los reintegros han ido a parar a los números 9, 1 y 8.