El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 16 de julio, ha dejado parte de un primer premio en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, ha informado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Con un premio de 300.000 euros al número, el agraciado ha sido el 11.312, que se ha consignado en otras trece administraciones o despachos receptores del país, entre ellos la 2 de Arroyo situada en C.C. Río Shopping.

Los reintegros han sido para los números 2, 5 y 3.