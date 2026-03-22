El sorteo de La Primitiva deja un premio de más de 54.000 euros en Riaza (Segovia)

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 21 de marzo ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Riaza (Segovia), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría se ha validado en la Administración de Loterías número 1 de Riaza, situada en la calle Cervantes, 62-64.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado ha estado formada por los números 42, 47, 39, 18, 32 y 37. El número complementario es el 4, el reintegro el 5 y el Joker, 3687976. La recaudación ha ascendido a 10.770.591 euros.