Stecyl exige una "reforma urgente y profunda" en las oposiciones a docentes: "El sistema hace aguas"

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza - Intersindical de Castilla y León (Stecyl-i) ha manifestado su rechazo "frontal" al actual modelo de concurso-oposición de acceso a la función pública docente no universitaria y reclama una "reforma urgente y profunda" porque este sistema, a su juicio, "hace aguas por todos los lados".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, la organización exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional la "apertura inmediata de un proceso real de diálogo para abordar una reforma integral del sistema" ya que el actual, "anclado en un decreto de 2007, es "obsoleto, ineficaz e injusto".

"Este sistema, lejos de garantizar un acceso basado en los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y objetividad, genera inseguridad jurídica y desigualdad entre los aspirantes. Esta situación provoca una creciente frustración tanto en el personal interino como en quienes acceden por primera vez a las oposiciones", detalla la organización.

Además, lamentan que, pese a que durante el curso pasado se anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar el sistema, el Ministerio no ha activado las negociaciones, por lo que todo apunta a que las oposiciones de 2026 "volverán a celebrarse bajo un modelo caduco que perpetúa errores estructurales".

Desde la organización sindical describen "un sistema en crisis caracterizado por graves deficiencias". Así, critican la existencia de temarios "desfasados y poco útiles" que, en muchos casos, "no han sufrido una revisión profunda desde hace décadas y priorizan la memorización frente al desempeño docente real, alejándose de la realidad educativa y científica actual".

A esto se suma "una preocupante falta de objetividad" en las pruebas, especialmente en las fases prácticas y orales, las cuales están sometidas "a una alta discrecionalidad de los tribunales y a criterios desiguales entre territorios".

Asimismo, señalan la "inestabilidad normativa constante y los errores recurrentes en las convocatorias, con correcciones posteriores que vulneran el principio de igualdad y convierten el acceso en una carrera de obstáculos marcada por el azar".

El sindicato también alerta sobre las plazas desiertas y los desequilibrios entre colectivos, "ya que el modelo actual no consigue cubrir toda la oferta en ciertas especialidades ni responde justamente a la estabilidad del personal interino ni a la incorporación de nuevo profesorado".

Frente a este escenario, STECyL-i reclama la convocatoria "urgente" de una mesa de negociación "para avanzar hacia un nuevo modelo que sea estable y previsible, con un marco estatal que ofrezca seguridad jurídica durante varios años".

Las propuestas del sindicato se centran en lograr "un sistema actualizado, con pruebas que evalúen competencias reales, y que sea objetivo y transparente mediante el uso de rúbricas públicas y homogéneas".

"No podemos aceptar otro año más un sistema que hace aguas por todos lados. Los errores son constantes, las pruebas no evalúan lo que debe saber hacer el personal docente y la inseguridad entre las personas opositoras es máxima. Exigimos una negociación urgente para una reforma que el sector lleva años reclamando. La educación pública necesita un sistema de acceso moderno, justo y estable, a la altura de su importancia social", concluye.