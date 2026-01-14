Suárez-Quiñones apunta a la alta intencionalidad como uno de los factores que agravó la situación de incendios en León

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apuntado a la alta incencionalidad que se registró en la provincia de León durante el pasado verano como una de las causas que agravó la situación.

Suárez-Quiñones, durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes para explicar la gestión de los incendios ocurrida este verano, ha matizado algunas "consideraciones especiales" en la provincia leonesa, donde las condiciones meteorológicas también fueron "especialmente duras" en la provincia de León, sobre todo en agosto.

Todo ello conllevó una concentración semanal de graves incendios en León, especialmente en las semanas del 21 al 27 de julio y del 04 al 10 de agosto, pero ha aclarado que a esta conjunción de meteorología extraordinaria en agosto (ola de calor, sequedad extrema de combustible, tormentas con rayos) y a la alta incidencia de rayos en León (17 incendios de esta causa en agosto, el 22,4 por ciento de sus incendios del mes), "se le une la alta incidencia de causas intencionadas".

En este sentido, ha asegurado que León presenta una distribución de causas significativamente diferente al resto de la Comunidad, con un peso "muy elevado" de los incendios intencionados (el 64 por ciento en el periodo junio-octubre frente a 31 por ciento en el resto de la Comunidad) y un peso relativamente menor de las causas accidentales.

En concreto, en el periodo junio-octubre, León concentra "más de un tercio" de todos los incendios intencionados de Castilla y León (35,8 por ciento), lo que "evidencia una problemática específica y persistente en la provincia", que a su juicio obliga al operativo a mantener un nivel de activación "elevado", independientemente de la meteorología puntual.

"Así ,meteorología adversa, rayos e intencionalidad explican el elevado número de incendios, la simultaneidad y la presión sobre los medios del operativo en esta provincia durante las semanas más desfavorables de este 2025", ha insistido.

OPERATIVO CONDICIONADO

Suárez-Quiñones ha apuntado que la simultaneidad ha sido uno de los factores que inciden de manera decisiva en la exigencia del operativo y ha concretado que el "máximum de simultaneidad" en la provincia de León (enero-octubre) se produjo con 24 incendios activos a la vez, registrados el 28 de agosto de 2025 y se superaron los 10 activos simultáneos en 45 días del periodo enero-octubre.

En la campaña principal (junio-octubre), la simultaneidad media diaria en León pasa de valores en torno a tres incendios activos/día en junio y julio a más de 15 en agosto, con un máximo de 24.

Además, la persistencia de simultaneidad elevada en septiembre (media de once incendios activos/día en León) y la existencia de grandes incendios de larga duración explican que el operativo Infocal haya tenido que mantener desplegados medios en León "durante muchas semanas, no sólo en el momento de los grandes fuegos de agosto", según el consejero.

El titular de Medio Ambiente ha añadido que estos datos cuantitativos de simultaneidad, combinados con los análisis de número de incendios, causas y duración, "refuerzan" la conclusión de que la Consejería ha afrontado en la provincia de León una situación "claramente extrema".

En este sentido ha explicado que se han producido muchos incendios a la vez, con causas "muy desfavorables" (intencionalidad y rayos), y duraciones "anormalmente largas".

"Atendiendo a su gravedad la provincia de León ha concentrado una parte muy significativa de los incendios más graves de la Comunidad", ha explicado el consejero, quien ha concretado que, de los 43 incendios de nivel 2 registrados en Castilla y León, 19 se localizan en la provincia, lo que supone casi el 44 por ciento.

Esto además, supuso concentrar una gran parte de los medios de extinción, tanto autonómicos como de otras administraciones, llegando a operar 92 medios aéreos en la provincia, más de 1.500 profesionales y más de 500 medios materiales terrestres.