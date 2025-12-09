Suárez-Quiñones cifra en 11,3 millones el coste de la extinción de los incendios de 2025

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cifrado en 11,3 millones de euros el coste de la extinción de incendios que se han producido en Castilla y León a lo largo de 2025.

Así lo ha señalado en el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta de la procuradora socialista Nuria Rubio, quien ha acusado al Ejecutivo de no invertir en prevención, a la que destina una "miseria", y de la baja ejecución del presupuesto destinado a esta materia y a extinción de incendios al inicio del verano.

El consejero ha concretado que se han destinado 11,3 millones de euros a la extinción de estos fuegos, cifra que incluye los gastos de combustible de los medios y de los vehículos, manutención y hospedaje del personal interviniente, los gastos derivados de los materiales fungibles utilizados, de horas extraordinarias o de dietas.

Por otro lado, Suárez-Quiñones ha recordado que el coste del operativo, además de esta parte variable, cuenta con una fija que es el personal tanto funcionario como laboral de la Junta de Castilla y León, que incluye a todos los que desempeñan su labor en diferentes trabajos relacionados con la prevención y extinción de incendios, que se recogen en el capítulo 1 del presupuesto de la Junta, lo que asciende a 35,6 millones de euros.

A esto se suma el personal que se financia en los capítulos 6 y 7, que corresponde a las cuadrillas terrestres y helitransportadas, infraestructuras y su mantenimiento como torretas, autobombas, camiones, material pesado, vehículos ligeros, etcétera, lo que supone 89,9 millones, a lo que se añadirá el nuevo paquete de inversiones y de mejoras del operativo, tanto en capítulo 1 como en capítulo 6 y 7.

A este respecto, el titular de Medio Ambiente ha aclarado que la parte del operativo que conforman las cuadrillas también realizan trabajos de prevención como podas, cortes de arbolado, eliminación de residuos, cortafuegos, etcétera, cuando no están "en modo extinción".

Asimismo, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha agregado que a estos trabajos se unen otras inversiones que se corresponden con las subvenciones a los propietarios de los montes privados para tratamientos silvícolas, actuaciones de desbordes ganaderos, recuperación de pastizales, clareos o podas, por ejemplo.

Todo ello, ha apuntado el consejero de Medio Ambiente, supone de en torno a los 94 millones de euros en materia de prevención, a lo que también se suma lo que destina la Consejería de Empleo, Industria y Comercio a través de los programas Montel de contratación de cuadrillas para que limpien el "interfaz" urbano forestal, lo que este año ha concretado en 8 millones.

Así, ha elevado la cifra a más de 100 millones, por lo que ha asegurado que la Junta ha tenido un "destacado" e "importante" crecimiento acumulado desde el año 2021 en materia de prevención, que se quiso fortalecer después del acuerdo del Diálogo Social con unos decretos leyes que ha afirmado que la oposición ha "derribado".

"Por lo tanto, mire cuál es la responsabilidad de unos y la absoluta falta de responsabilidad de otros, como son ustedes", ha concluido el consejero.

SIN EXPLICACIONES

Por su parte, Nuria Rubio ha acusado al consejero de llevar meses "evitando decir la verdad" sobre millones de euros públicos y ha acusado a la Junta de falta de transparencia y de llevar a cabo una "nefasta gestión" que ha agregado que se cuestiona "incluso en los tribunales".

"Cuando el PP oculta algo suele haber detrás negocio", ha espetado la procuradora, quien considera que después de todo lo ocurrido lo mínimo que merece la gente es "respeto y claridad", algo que no se ha obtenido.

Así, ha apuntado que el propio presupuesto les "delata" porque, a fecha de 1 de junio, la ejecución del programa de prevención y extinción de incendios era del 48,5 por ciento y, de un crédito "que ya era muy escaso" de 104,3 millones, habían ejecutado 50,6.

"Es decir, al inicio del verano, con el peligro asomando a nuestros montes, ustedes no habían sido capaces de ejecutar ni la mitad de lo presupuestado para prevención. Normal que con estos datos luego pasara lo que pasó", ha asegurado Nuria Rubio, quien ha aseverado que si se hubiera invertido en prevención no se estaría lamentando el "desastre" ni "el enorme coste de su extinción".

La procuradora, quien ha acusado al consejero de considerar ese tipo de inversión un "despilfarro", ha explicado que apagar una hectárea cuesta entre 19.000 y 30.000 euros y las labores de prevención entre 500 y 3.000 euros, "una notable diferencia", tras lo que ha asegurado que la Junta invierte en prevención entre 8 y 15 euros por hectárea. "Una auténtica miseria", ha añadido.

Rubio ha criticado además que se haya "maltratado" al operativo y ha advertido que de todo el consejero tendrá que "rendir cuentas" ante la Fiscalía, donde espera que "de la cara", algo que no ha hecho en el Parlamento autonómico.

"Y ha tenido la poca vergüenza de culpar a las Cortes cuando la comisión que le tenía que convocar la preside el Partido Popular, que de momento es su partido político y además tienen mayoría en la mesa. Nos toman por tontos", ha apuntado Rubio, quien también ha criticado la falta de respuesta por escrito a sus preguntas.