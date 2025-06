Suárez-Quiñones, satisfecho con la nueva gestión del lobo que evitará "la sangría" que suponía para la ganadería

SALAMANCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado en la mañana de este martes en Salamanca su satisfacción porque el nuevo sistema de gestión del lobo va a ir orientado "a conservar la especie, pero también a evitar las 6.000 cabezas de ganado que el lobo mató en 2024 y buscar la tranquilidad para las explotaciones ganaderas y para evitar la sangría que suponía para el medio rural, una situación que los ganaderos no podían ya tolerar más" ha indicado.

El consejero ha defendido que el Gobierno de España debe emitir un informe "real" sobre el estado de la especie el 31 de julio de este año, ya que se hace cada seis años (2019-2025). "Que el informe no sea erróneo por utilizar un término prudente, porque también se puede utilizar el de falso", ha indicado.

"Ese informe no se puede mandar sin la aprobación de la conferencia sectorial de Medio Ambiente en la que estamos todas las comunidades autónomas y por tanto el Gobierno ya no va a poder hacer lo que hizo en el año 2019, que es mandar un informe que no se correspondía con la realidad", ha dicho.

Suárez-Quiñones, por lo tanto, ha mostrado su satisfacción porque este "problema camina próximamente a la solución y sin que nadie nos tenga que dar ninguna lección de conservación de especies, porque si en Castilla y León hay 2.000 lobos, es porque durante el tiempo que la Junta gestionó la especie, con equilibrio con la ganadería, hizo un trabajo de conservación indudable".