La subasta de capones de Cascajares se "reinventa" por la gripe aviar en su XXVI edición solidaria con Nuevo Futuro

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cascajares celebrará el próximo lunes, 24 de noviembre a las 19.30 horas en el Auditorio Fundación Abante de Madrid, la XXVI edición de su tradicional Subasta Benéfica de Capones, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a reforzar el cuidado, protección y educación de los niños y adolescentes de los 112 hogares de Nuevo Futuro.

Este año la subasta se "reinventa" debido a la gripe aviar, que impide la exposición de aves vivas por lo que obligará a que los capones permanezcan este año en la granja. "Sin embargo, ni la gripe aviar puede con la subasta de capones de Cascajares", detalla la empresa palentina a través de un comunicado.

En esta ocasión, diez "reconocidos" caricaturistas españoles han prestado su talento para crear una colección única de dibujos inspirados en las "míticas" aves de Cascajares, que se subastarán como "auténticas obras de arte" a través de la colaboración de Christie's, con Beatriz Ordovás al control de las pujas.

Entre los artistas participantes figuran nombres como Ricardo Martínez Ortega, Puebla, Nieto, Gallego & Rey, Esteban, Álvaro Pérez, Barca, José Luis García Morán y un dibujo colectivo realizado por los niños y niñas que residen en los hogares de Nuevo Futuro, convirtiéndose este último en la pieza más emotiva de la velada.

Cada caricatura será presentada al público por caras muy conocidas del mundo del cine, la televisión y la cultura, entre ellos Santiago Segura, Anne Igartiburu, Mago More y Jorge Blass, quienes pondrán voz y humor a esta edición tan especial.

El acto contará, como en anteriores ocasiones, con la colaboración principal de la Fundación 'La Caixa', y espera reunir a numerosas personalidades del ámbito social, empresarial y cultural comprometidas con la labor solidaria de Cascajares y Nuevo Futuro.

Durante más de un cuarto de siglo, la subasta de capones de Cascajares se ha consolidado como una de las citas solidarias "más esperadas del año", que ha logrado recaudar "más de dos millones de euros para proyectos sociales que mejoran la vida de niños, jóvenes y personas con discapacidad".