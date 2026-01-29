Subdelegación del Gobierno recibe a los participantes de la tractorada en León y cifra la participación en 315 vehículos

Imagen de la concentración de tractores en las inmediaciones del Estadio Reino de León minutos antes de comenzar la manifestación por las calles de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha recibido este jueves a los participantes en la tractorada que ha recorrido las calles de León y ha estimado en 315 los tractores que han asistido al acto reivindicativo, a los que hay que sumar otras 2.000 personas.

A su paso por la Subdelegación de Gobierno, los participantes han transmitido a Héctor Alaiz sus reclamaciones.

Con motivo de esta movilización la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado un dispositivo especial de seguridad y regulación del tráfico con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada y la seguridad tanto de los manifestantes como del resto de la ciudadanía, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Asimismo, la Guardia Civil y la Policía Nacional mantendrán activo este operativo durante la finalización de la jornada, acompañando y regulando el regreso escalonado de los tractores a sus localidades de origen, con el fin de asegurar que los desplazamientos de vuelta se realicen con las debidas garantías de seguridad.