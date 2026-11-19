VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid reforzará la presencia de la Guardia Civil en la localidad de Nava del Rey ante la preocupación trasladada por la alcaldesa, Denís Vázquez, por la seguridad ciudadana y los problemas de convivencia relacionados con los temporeros que habitan en la localidad, cuyas condiciones precarias de vivienda generan "roces entre ellos que ocasionan riñas, tumultos y peleas".

Así lo ha trasladado el subdelegado, Jacinto Canales, en la reunión mantenida este jueves con la regidora en la que ha reconocido que en las últimas fechas se han dado algunos incidentes que "no son deseables" y ha señalado que comprende la preocupación de los vecinos, aunque ha incidido en que Nava del Rey "es una ciudad segura".

En este sentido, ha precisado que la localidad registra actualmente una tasa de criminalidad de 37 incidentes por cada 1.000 habitantes, frente a los 41,7 de Valladolid y los 50,5 de media nacional.

El representante gubernamental ha explicado que la vigilancia se intensificará con efectivos de los núcleos operativos de la Guardia Civil, ya que la seguridad de Nava del Rey no depende únicamente de los agentes destinados en el puesto de la localidad, sino también de efectivos de otros puestos geográficamente cercanos que patrullan en el municipio.

Respecto a la situación de los temporeros, Canales ha asegurado que las condiciones de habitabilidad de algunos de los espacios en los que viven son "manifiestamente mejorables", aunque ha advertido de que la Subdelegación del Gobierno no tiene competencias en esta materia.

Por ello, ha considerado necesario "trabajar en la concienciación de las empresas que contratan a los temporeros para que mejoren sus condiciones de vida".

Por último, ha apelado a la responsabilidad de los representantes públicos para no contribuir a acrecentar una alarma que "en términos estadísticos, no está justificada".

"Somos conscientes de la preocupación de la ciudadanía, pero debemos contribuir a mitigar esa sensación y no a acrecentarla", ha remarcado Canales tras su encuentro con la alcaldesa de Nava del Rey.