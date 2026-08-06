Sube un 0,14% la población en CyL, séptimo menor incremento del país

Archivo - Población, gente, sociedad. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León creció un 0,14 por ciento durante el segundo trimestre del año, tras ganar 3.383 habitantes, y se situó en un total de 2.427.156 habitantes a 1 de julio de 2026, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el INE.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas y los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%) y Principado de Asturias (0,29%) mientras que Castilla y León anotó el séptimo menor incremento a 0,07 puntos de la media (0,21 por ciento).

Además, respecto a julio de 2025 la población de Castilla y León ha aumentado en 18.427 habitantes, un 0,76 por ciento.

(((habrá ampliación)))