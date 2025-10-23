Sube un 11,3% la compraventa de viviendas en agosto, segundo mejor dato del país donde baja un 3,4%

Archivo - Fachadas de viviendas en construcción el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó un 11,3 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, cuando la media nacional cayó un 3,4 por ciento), y sumó 2.686 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Se trata en este caso del segundo mejor dato en la evolución de la compraventa de viviendas del país que subió en ocho autonomías lideradas por La Rioja (33,7%), Castilla y León (11,3%) y Aragón (8,6%). Por su parte, Principado de Asturias (-23,2%), Canarias (-15,2%) y Región de Murcia (-8,2%) registraron los mayores descensos.

Además, las 2.686 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de agosto en la Comunidad de la serie histórica.

Además, de las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Castilla y León, 2.491 se realizaron sobre viviendas libres y 195 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 460 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.226 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 4.397 operaciones sobre viviendas y además de las 2.686 compraventas, 951 fueron herencias, 84 donaciones y 2 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Castilla y León 8.327 fincas urbanas a través de 5.035 compraventas, 1.688 herencias, 174 donaciones, cinco permutas y 1.425 operaciones de otro tipo. Además, se realizaron 5.378 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.659 herencias, 1.435 compraventas, 114 donaciones, 16 permutas y 1.154 operaciones de otro tipo.