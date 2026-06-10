Sube un 1,5% la creación de empresas en abril, séptimo mayor aumento del país donde cae un 2,0%

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VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 1,5 por ciento en abril en tasa interanual hasta un total 278 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas fueron 77, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado en concreto el séptimo mejor dato en la evolución de la creación de empresas del país donde cayó un 2,0 por ciento. La Rioja (41,9%), Principado de Asturias (39,6%) y Región de Murcia (23,3%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en abril mientras que Canarias (-9,4%), Comunidad de Madrid (-8,9%) y País Vasco (-8,4%) registraron los descensos más acusados.

Para la constitución de las 278 empresas creadas el pasado mes de abril (277 sociedades limitadas y una sociedad anónima) se suscribieron algo más de 11,37 millones de euros, todo capital desembolsado.

Por su parte, en abril 71 empresas sociedades mercantiles ampliaron capital por 20,06 millones de euros.

Y de las 77 empresas que echaron el cierre 61 lo hicieron de forma voluntaria; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras doce restantes por otras causas.