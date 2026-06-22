Sube un 16,7% la facturación de la industria en abril, tercer mejor dato del país

Archivo - AV.- Sube un 1,5% la creación de empresas en abril, séptimo mayor aumento del país donde cae un 2,0% - JCYL - Archivo

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La facturación de la industria de Castilla y León aumentó un 16,7 por ciento en abril respecto al mismo mes del año anterior, cuanto en España creció un 11,2 por ciento, según los datos difundidos este lunes por el INE y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado el tercer mejor dato en la evolución del índice de cifra de negocios del país que aumentó respecto a abril de 2025 en trece comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro.

Los mayores incrementos se produjeron en Región de Murcia (23,4 por ciento), Andalucía (17,1 por ciento) y Castilla y León (16,7 por ciento). Y los mayores descensos, en Illes Balears (-14,3 por ciento), Principado de Asturias (-8,3 por ciento) y La Rioja (-1,9 por ciento).

Además, en lo que va de año la facturación del sector ha crecido un 7,8 por ciento, de nuevo por encima de la media (3,1 por ciento).