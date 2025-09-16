Sube un 3,2% el coste laboral y un 2,2% los salarios

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla y León subió un 3,2 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.922,65 euros, mientras que en España aumentó un 3,0 por ciento hasta los 3.257,29 euros en este caso, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mayor aumento de todo el país junto con Canarias. La Rioja, Andalucía y Cantabria presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre mientras que Principado de Asturias, Región de Murcia y Castilla-La Mancha registraron los menores incrementos.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Castilla y León un 2,2 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.145,67 euros por trabajador y mes, en este caso por debajo de la media del país que creció un 2,7 por ciento hasta los 2.417,78 euros.

Por su parte, los otros costes (costes no salariales) en Castilla y León totalizaron en el segundo trimestre del año 776,98 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 6,1 por ciento, por encima de la media donde el total asciende a 839,51 euros tras subir un 3,9 por ciento.

