Sube un 37,14% la adquisición de nacionalidad española de residentes en CyL, con 9.164 expedientes en 2025

Archivo - Varios pasaportes españoles colocados sobre una mesa. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.164 extranjeros residentes en Castilla y León adquirió la nacionalidad española durante el año 2025 lo que sitúa a la Comunidad Autónoma en el séptimo puesto por la cola en número total, según la Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes publicada este jueves por el INE.

No obstante, estos datos suponen un aumento del 37,14 por ciento respecto a los datos del año anterior, cuando las adquisiciones de nacionalidad española en Castilla y León alcanzaron las 6.682 (son 2.482 más en términos absolutos).

De las nacionalidades españolas adquiridas en 2025 en Castilla y León, 5.145 expedientes son de mujeres (3.825 hace un año) y 4.019 son de hombres (2.857 hace un año) y por grupos de edad la mayor parte corresponde a personas de entre 35 y 39 años (1.021) y de entre 30 y 34 años (1.019) seguidos del grupo de 40 a 44 (971), de 45 a 49 (844), de 10 a 14 (700), de 15 a 19 (678), de 0 a 4 años (676), de 5 a 9 (641), de 25 a 29 (718), de 50 a 54 (576) y de 20 a 24 (499).

Por su parte, las menores adquisiciones de nacionalidad se han dado en los grupos de entre 55 y 59 años (389), de 60 a 64 (225) y de 65 o más años (207).

A nivel nacional, 299.732 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española el pasado año, un 18,7 por ciento más respecto al año anterior "y el dato más elevado de la serie", precisa el INE.

Cataluña (con 70.933 casos) y Comunidad de Madrid (con 69.566) concentraron el 46,9 por ciento de las adquisiciones de nacionalidad española en 2025 mientras que La Rioja (1.719) y Extremadura (1.764) anotaron el menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.

La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2025 en Castilla y León fue la colombiana (1.509) seguida de la de Marruecos, con 1.386 casos, y Venezuela (1.168), con el resto por debajo del millar: República Dominicana (652), Honduras (643), Perú (602), Cuba (516), Ecuador (301), Brasil (297) o Rumanía (233).