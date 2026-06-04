Sube un 4,5% la producción industrial en abril, octavo mejor dato y 0,3 puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una industria de Castilla y León - JCYL - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 4,5 por ciento interanual el pasado mes de abril en Castilla y León, 0,3 puntos más que la media nacional que creció un 4,2 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena doce meses de crecimiento.

Castilla y León ha anotado el octavo mejor dato en la evolución de la producción industrial del país que creció en catorce comunidades autónomas y cayó en tres. Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) anotaron las subidas más destacadas mientras que en el lado opuesto se situaron Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9, 8,1 y un 2,9 por ciento, respectivamente.

Y en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León se ha incrementado un 7,1 por ciento, frente a un 0,5 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Comunidad un 5,5 por ciento con un descenso del 2,2 por ciento en el caso de los duraderos y un 5,7 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 28 por ciento;, los bienes intermedios anotaron un 1,7 por ciento más y los de la energía, un 17,2 por ciento menos.