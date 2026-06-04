Sube un 5,7% la criminalidad en CyL hasta 24.481 infracciones penales, 295 por riñas tumultuarias que crecen un 22,4%

Archivo - Varios agentes de Policía Nacional en una inspección por un homicidio - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un aumento de la criminalidad del 5,7 por ciento en el primer trimestre de 2026, hasta las 24.481 infracciones penales, frente a las 23.154 del mismo periodo de 2025, lo que supone 4,7 puntos más que la media del país donde la criminalidad ha crecido un punto hasta los 595.240 casos, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

En datos absolutos, la mayor parte de las infracciones penales registradas en Castilla y León responden a la categoría de criminalidad convencional (consideradas todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber), con 17.148 casos, un 5,6 por ciento más que en el primer trimestre de 2025 (16.240) y de nuevo por encima de la media española (1,0 por ciento).

El mayor aumento en este apartado se ha registrado en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, con nueve casos, un 80 por ciento más, frente a un descenso del 7,2 por ciento en España, seguidos de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con seis casos y un 50 por ciento más (10,6 por ciento en España). Además, en el primer trimestre consta un secuestro, frente a ninguno en el mismo periodo del año anterior.

Además, entre enero y marzo se han registrado 295 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, un 22,4 por ciento más y el doble que la media (11,1 por ciento); 216 robos con violencia e intimidación, un 12,5 por ciento más (-0,1 por ciento en España), y 134 sustracciones de vehículos, un 10,7 por ciento más (2,6 por ciento en el resto del país).

En el lado contrario, han caído un 0,6 por ciento los delitos contra la libertad sexual, con 153 casos, frente a un aumento del 1,1 por ciento en España. De ellos, 35 han sido agresiones sexuales con penetración, un 5,4 por ciento menos (la media ha subido un 3,8 por ciento) y 118 por otros delitos contra la libertad sexual, con un aumento en este caso del 0,9 por ciento, ocho décimas más que la media.

No obstante, en cifras absolutas, la mayor parte de los casos en este apartado responden a hurtos, con 4.482, un 2,9 por ciento más, y a robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otros establecimientos, con 1.140, un 2,2 por ciento más --798 han sido en domicilios, 1,3 por ciento--.

Por su parte, la cibercriminalidad ha repuntado un 7,1 por ciento en Castilla y León, con 7.333 casos, frente a un incremento del 1,2 por ciento en España. La mayor parte de los delitos de este apartado han sido estafas informáticas, con 6.649, un 9,3 por ciento más, y el resto, 684, otros ciberdelitos, que han bajado un 17,5 por ciento.