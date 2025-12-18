Sube un 6,0% la facturación del sector servicios, cuarto mejor dato del país

Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 9:11
VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La facturación del sector servicios subió un 6,0 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, frente a un incremento del 4,7 por ciento en el resto del país, según los datos publicados este jueves por el INE y recogidos por Europa Press.

Se trata, en concreto, del cuarto mejor dato en la evolución de la facturación del sector servicios que aumentó en 16 comunidades autónomas y disminuyó en Galicia (-0,4 por ciento).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,6 por ciento en Castilla y León, de nuevo mejor dato que la media (4,7 por ciento).

Por su parte, la ocupación aumentó un 1,0 por ciento en Castilla y León, dos décimas menos que en España, aunque cayó una décima respecto al mes anterior, cuando en el resto del país bajó cuatro décimas. Y en lo que va de año la ocupación ha crecido un 0,8 por ciento, de nuevo por debajo de que la media (1,3 por ciento).

