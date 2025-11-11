Sube un 7,6% el transporte urbano por autobús en septiembre

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,6 por ciento en septiembre en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.202.000 pasajeros, el mismo aumento que en España, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mayor aumento del número de viajeros de autobús en una evolución que fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+15,8%), Madrid (+12,7%) y País Vasco (+9,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+3,8%) Comunitat Valenciana (+4%) y Aragón (+4,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.