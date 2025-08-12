Sube a nivel 2 el incendio de Resoba (Palencia) que obliga a evacuar una localidad y a confinar otras dos

Sube a gravedad 2 el incendio de Resoba (Palencia) que obliga a evacuar una localidad y confinar otras dos - JCYL

PALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se originó el pasado domingo en la localidad palentina de Resoba, en el municipio de Cervera de Pisuerga, ha subido a Índice de Gravedad Potencial 2 (Nivel 2) por la evacuación de la localidad de Abadía de Lebanza y confinamiento de las localidades de El Campo y Lebanza.

Según datos de la plataforma Inforcyl el fuego se originó a las 11.37 horas del pasado domingo por causas que se investigan y en el lugar trabaja un dispositivo conformado por 35 medios aéreos y terrestres.

En concreto, en las tareas de extinción trabajan tres técnicos, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos brigadas helitransportadas y seis medios aéreos.