Sube el paro en 2.053 personas en julio, cuarta mayor subida absoluta, hasta los 96.313 desempleados

Archivo - Una oficina del Ecyl - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 2.053 personas en julio en Castilla y León en relación al mes anterior, 2,18 por ciento, y más del doble que en España (0,85 por ciento) hasta los 96.313 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Castilla y León ha anotado en concreto el cuarto mayor aumento del paro en cifras absolutas y el sexto en datos relativos. No obstante, este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde que hay registros.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Castilla y León (27 veces) mientras que ha subido en tres ocasiones, y el último repunte es la mayor subida desde que hay registros.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 1.209 parados, lo que supone un 1,24 por ciento menos, inferior a la media (-3,87 por ciento).

Castilla y León ha anotado en este caso el noveno mayor descenso del desempleo en datos relativos.