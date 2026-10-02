Sube el paro en 2.394 personas en septiembre, cuarta mayor subida absoluta, y crece en 2.694 respecto a 2025

Archivo - Imagen De Una Oficina Del Ecyl En Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

CyL vuelve a superar la barrera de los 100.000 desempleados y rompe por segundo mes consecutivo las bajadas interanuales VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 2.394 personas en septiembre en Castilla y León en relación al mes anterior, un 2,43 por ciento y más del doble que la media de España (1,00 por ciento) y el total vuelve a superar la barrera de los 100.000 desempleados con 100.717, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Castilla y León ha anotado en concreto el cuarto mayor aumento del paro en cifras absolutas y el quinto en datos relativos. Se da la circunstancia de que el año pasado el paro bajó en 156 personas respecto al mes anterior (-0,16 por ciento entonces).

Además, en el último año el desempleo acumula un aumento de 2.694 parados, lo que supone un 2,75 por ciento más, cuando la media ha bajado un 1,74 por ciento, lo que vuelve a romper la habitual tendencia a la baja en términos interanuales --van dos meses seguidos de subidas tras 63 meses ininterrumpidos a la baja--. De hecho, el pasado año el paro bajó en 5.273 personas respecto a septiembre de 2024 (-5,10 por ciento entonces).

Castilla y León ha anotado en este caso el cuarto mayor aumento interanual en cifras absolutas y el quinta en términos relativos.