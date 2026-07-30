Suben un 0,37% las excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar hasta 1.343 en el primer semestre

Archivo - Padre cambia los pañales a su bebé. - ESSITY - Archivo
VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El número de excedencias dadas de alta durante el primer semestre de 2026 por cuidado de hijo, menor acogido o familiar en Castilla y León alcanzó las 1.343, de las que 1.124 correspondieron a mujeres y 219 a varones.
En total, el número de excedencias ha aumentado un 0,37 por ciento en Castilla y León respecto al mismo periodo del ejercicio 2025 (cinco en cifras absolutas), por debajo de la media donde han crecido un 2,58 por ciento con 629 más.
Por provincias, el mayor número de excedencias se ha registrado en Valladolid, con 330, seguida de Burgos, con 266; León, con 184; Salamanca, con 172; Soria, con 87; Segovia, con 85; Zamora, con 79; Ávila, con 72, y Palencia, con 68.
Las excedencias aumentaron en seis provincias y cayeron en tres. El principal repunte se anotó en Segovia (34,92 por ciento), seguida de Soria (31,82 por ciento), Ávila (22,00 por ciento), Zamora (8,22 por ciento), Salamanca (2,99 por ciento) y Valladolid (0,92 por ciento, con caídas en León (-23,01 por ciento), Palencia (-6,85 por ciento) y Burgos (-1,48 por ciento).
En España, el número de excedencias dadas de alta entre enero y junio fue de 24.983, de las que 20.415 correspondieron a mujeres, el 81,7 por ciento, y 4.568 a hombres, lo que equivale al 18,3 por ciento, lo que supone que, en conjunto, se ha registrado un aumento del 2,6 por ciento.
Comunidad de Madrid (4.771), Cataluña (3.518), Andalucía (3.096), Comunidad Valenciana (2.769) y País Vasco (2.330) fueron las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas y Canarias (+28,2 por ciento), Galicia (+23,0 por ciento) y La Rioja (+12,5 por ciento) destacan por ser las que han experimentado un mayor incremento.